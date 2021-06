Eind vorig jaar werd Dynasty Warriors 9: Empires aangekondigd voor begin 2021. Zoals je wel kunt zien is de game nog niet verschenen, want we werden door ontwikkelaar OmegaForce al gauw verwittigd over een uitstel voor onbepaalde tijd.

Ondertussen is de game opnieuw opgedoken via een Japanse trailer, waarin kort een overzicht wordt gegeven van een aantal personages, verhaal, aanvallen en upgrades. Deze trailer houdt vast aan de releasewindow van 2021, maar geeft ons helaas geen specifiekere tijd om in de gaten te houden.

Check de nieuwste trailer hieronder.