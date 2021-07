Review | GTG Racing Chair – Het spelen van racegames kan primair op twee manieren. Zo kun je natuurlijk een controller gebruiken, wat een prima klassieke manier is. De volgende stap is dan natuurlijk het spelen met een racestuur, gezien je dan nog meer secuur bent en daarnaast voelt het ook simpelweg realistischer aan. Een goede optie hiervoor is de Logitech G923, die we recent hebben behandeld in een review. Dit is een zeer degelijke set voor het spelen van diverse racegames, maar eigenlijk ben je er dan nog niet helemaal. Het beste is om ook nog een ‘cockpit’ voor jezelf neer te zetten, gezien je dan de meest ultieme set-up hebt. Van GTG kregen we een heuse ‘Racing Chair’ opgestuurd en die hebben we uitgebreid aan de tand gevoeld.

Simpele maar degelijke constructie

De opzet van de GTG Racing Chair is relatief simpel. In het zware maar compacte pakket zit vanzelfsprekend een stoel, aangevuld met een aantal buizen die in elkaar gemonteerd moeten worden. Samen met de handleiding is dat over het algemeen een fluitje van een cent, omdat de constructie van simpele aard is. Ook staat de set als het eenmaal in elkaar is gemonteerd als een stabiel geheel, dit dankzij dwars lopende buizen en de constructie waarop de stoel geplaatst wordt. Van alles met betrekking tot de montage is de stoel zelf nog het meest lastige, omdat je deze over de rails heen en weer moet schuiven en met bouten en moeren vastzet op de juiste plek. Dit kan wat geklungel zijn, dus reken snel op een uurtje montage tijd.

De gehele set-up komt ook met genoeg afstel mogelijkheden om voor jezelf de sweetspot te bepalen. Zo kun je de stoel natuurlijk naar voren en achteren schuiven, ook het stuur kun je omhoog en omlaag zetten en tot slot kun je op een vrij praktische manier het hellingsvlak van het paneel voor de pedalen instellen. Dit dankzij de gaten in het blok waarop het voetenpaneel geplaatst wordt, waardoor je dat per pakweg 10 graden kan afstellen, variërend van 45 graden tot haast horizontaal. Dat creëert dus flexibiliteit in de helling van de pedalen en dat is prettig en dat is ook wat de GTG Racing Chair kenmerkt, want door de instelmogelijkheden is het voor vrijwel iedereen geschikt.

Comfortabele stoel

Zeer belangrijk bij een set-up als deze is natuurlijk de stoel. Je moet daar comfortabel in kunnen zitten en dat is waarin deze stoel zeker voldoet. De breedte van het zitvlak is voor de gemiddelde mens absoluut voldoende en dankzij de opstekende zijkanten zit je automatisch ook vrij stevig in de stoel. De lederen bekleding is slipvast, dus je zult niet gaan glijden. Het zitvlak is ook voorzien van genoeg stevigheid, waardoor je comfortabel een langere tijd in de stoel kunt zitten. Dat geldt eveneens voor de rugleuning, die robuust genoeg aanvoelt en minstens zoveel comfort brengt. Uiteindelijk gaat het vooral om het comfort en of je een goede pasvorm hebt. Hierbij moeten we opmerken dat de rugleuning vlak is, dus als we puur naar ergonomie kijken is dit geen hoogvlieger. Desalniettemin is het met mijn vrij stevige lichaamsbouw (lang, relatief zwaar) prettig zitten in de stoel.

Deze stoel kun je, zoals al aangehaald, op de basis ook naar voren en achteren schuiven en dit gaat naargelang een traditioneel autostoelsysteem, want aan de onderkant van de stoel zit een hendel die je toelaat om heen en weer te schuiven. De rails is geolied, maar het mechanisme gaat niet zo soepel, waardoor het ietwat met horten en stoten gaat. Een groot probleem is dat overigens niet, want een beetje kracht zetten is voldoende. Uiteindelijk gaat het erom dat je genoeg opties hebt om de juiste set-up voor jezelf te vinden en dat is mogelijk. Een zorg voor mij persoonlijk met 1 meter 97 qua lengte was of ik er comfortabel in zou passen en dat is dus het geval. Dit maakt de GTG Racing Chair dus geschikt voor lange gamers.

Ruwe randjes her en der

Het is ook erg fijn dat de stoel en de hele constructie ingeklapt en ingekort kan worden, waardoor je bij weinig ruimte niet genoodzaakt bent de set uit elkaar te halen als je het voor gezien houdt. Fijn daarentegen is dat het paneel voor het stuurwiel van gaten is voorzien. De Logitech G923 die wij getest hebben op deze GTG Racing Chair dien je normaliter op een bureau of een plateau van enige dikte te monteren. Daar is bij deze racestoel geen sprake van, maar wel kent het paneel schroefgaten en die matchen precies met de gaten die in de Logitech G923 (alsook andere stuurwielen) zitten, waardoor deze op een degelijke manier vastgeschroefd kan worden. Dat is belangrijk, want tijdens het racen zit je absoluut niet te wachten op een schuivend stuur.

Dat brengt ons gelijk bij een waarschuwing, want het voetenpaneel is vrij fors, maar lang niet elke set pedalen past hier even goed op. Ook hier zitten schroefgaten, maar het is maar net of de set die je hebt hier precies mee matcht. Let daar goed op, want het is belangrijk dat je de pedalenset vast kun zetten, want anders gaat het schuiven tijdens het racen en dat wil je absoluut niet hebben. Het advies in deze is om even goed de afmetingen van jouw stuurset en dan met name de pedalen te bekijken en dat te matchen met de specificaties van de GTG Racing Chair om te zien of het past. Tot slot moeten we opmerken dat de set-up qua stalen onderdelen her en der ietwat ruwe randjes kent, met name bij het voetenpaneel. Je zult je er niet aan openhalen, maar je voelt het wel. Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik, maar laat ik benadrukken dat het minimaal is.