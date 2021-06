De Amerikaanse ratinginstantie ESRB heeft Ghost of Tsushima: Director’s Cut van een beoordeling voorzien. Dit is het volgende nieuwtje dat volgt op geruchten omtrent Ghost of Ikishima, waarover we al het een en ander schreven.

Naar verluidt werkt Sucker Punch aan een uitbreiding voor Ghost of Tsushima en na de registratie van Ghost of Ikishima is dat min of meer een zekerheid. Nu duikt ook de Ghost of Tsushima: Director’s Cut op bij de ESRB, wat allemaal samen lijkt te hangen.

Het klinkt immers als een logische stap om deze editie met een aankomende uitbreiding uit te brengen, het is nu alleen wachten op een officiële aankondiging. Mogelijk dat dit zal gebeuren tijdens een aankomend PlayStation evenement, waarover ook al enige tijd geruchten gaan.

Deze editie is trouwens beoordeeld voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.