Sony PlayStation liet vandaag vol trots weten dat ze Housemarque hebben overgenomen. Deze studio behoort nu tot PlayStation Studios en dat is meer dan verdiend, gezien Housemarque met Returnal, maar ook eerdere games, topwerk heeft afgeleverd.

Dat lijkt echter niet de enige overname te zijn, want Bluepoint Games is ook door Sony overgenomen. Althans, de officiële aankondiging moet nog komen, maar Sony Japan lijkt dit onbedoeld bevestigd te hebben. Bij de aankondiging van de overname van Housemarque werd de verkeerde afbeelding gebruikt.

Bij de Tweet stond namelijk het logo van Bluepoint Games, zoals je hieronder kunt zien. Dit werd weer snel offline gehaald, maar de geest is nu al uit de fles. Het is dus vooral een kwestie van tijd totdat dit nieuws officieel wordt, want een overname van deze ontwikkelaar hangt ook al geruime tijd in de lucht.