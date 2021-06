Na het heugelijke nieuws dat Housemarque zich officieel onderdeel mag noemen van PlayStation Studios, is het de vraag waar de Finse studio op dit moment aan werkt. Ze hebben afgelopen april het uitstekende Returnal afgeleverd en – los van een aantal kleine updates voor de rogue-lite – heeft men geen woord gezegd over hun volgende project.

Housemarque hoopt echter dat ze met hun volgende game Returnal voorbij kunnen streven. Managing director Irari Quietennen heeft bovendien aan Famitsu laten weten dat strakke gameplay een belangrijk onderdeel is van de nog naamloze titel, een aspect waar ze al 26 jaar trots op zijn. Ten slotte kan Quietennen nog verklappen dat hun nieuwe titel veel explosies zal bevatten, een andere stilistisch kenmerk van de Finse ontwikkelaar.

‘I’m sure we’ll go beyond that, and I want to create a great gaming experience and an unforgettable experience. I think that’s all I can say now, but … there may be a lot of explosions, right? We can also promise tight gameplay with a good operation feeling. That’s what we’ve been doing for 26 years.’