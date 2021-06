Vandaag kan je de PlayStation 5-versie van GreedFall kopen en bezitters van de PS4-versie kunnen de game gratis upgraden. Hier zit echter wel een voorwaarde aan vast zo blijkt.

We gingen ervan uit dat iedereen die GreedFall voor de PlayStation 4 in bezit heeft, gratis de PS5-versie kan binnenhalen. Dus ook gamers die de actie-RPG via PlayStation Plus in bezit hebben gekregen. De uitgever en ontwikkelaar spraken namelijk niet over eventuele voorwaarden omtrent de gratis upgrade.

Spiders laat op het allerlaatste moment echter weten dat het opwaarderen alleen geldt voor degene die de game daadwerkelijk hebben gekocht. PS Plus-abonnees vallen dus buiten de boot. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hetzelfde lot onderging Final Fantasy VII Remake.