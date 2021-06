Volgende week dinsdag zitten we volop in de maand juli en dat is dan ook de eerste dinsdag van de maand. PlayStation Plus abonnees mogen dan weer een aantal nieuwe games verwachten die ze kosteloos kunnen binnenhalen. Sony heeft vandaag via het PlayStation Blog bekendgemaakt wat we mogen verwachten.

Voor de PlayStation 5 ontvangen we A Plague Tale: Innocence. Op de PlayStation 4 mogen we Call of Duty: Black Ops 4 en WWE 2K Battlegrounds verwachten, waardoor er sprake is van wederom een uitstekende maand. De huidige PlayStation Plus games zijn tot volgende week dinsdag rond het middaguur beschikbaar om te downloaden.

Het huidige aanbod bestaat uit Operation Tango voor de PlayStation 5 samen met Star Wars: Squadrons en Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown voor de PlayStation 4. Die laatste titel is trouwens een uitzondering op de regel qua beschikbaarheid, die is tot 2 augustus beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees.