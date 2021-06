Na Microsofts bombastische overname van Bethesda en consorten, is het deze week de beurt aan Sony. De Japanse gigant kon namelijk melden dat zij Housemarque hebben overgenomen en dat zij zich vanaf nu onderdeel mogen noemen van PlayStation Studios. Daarnaast lijkt de overname van Bluepoint Games ook een kwestie van tijd, gezien Sony Japan een foutje maakte op Twitter toen zij Bluepoint feliciteerden in plaats van de Finse studio.

Zodoende lijken de twee grootmachten te strijden om de handtekeningen van een aantal bekende studio’s, maar Hermen Hulst heeft tegen GQ gezegd dat Sony niet in een wapenwedloop zit met Microsoft. Hulst geeft aan dat ze erg selectief zijn in welke studio’s ze (niet) in hun portfolio willen hebben, en dat hun laatste overname (Insomniac Games in 2019) erg succesvol is.

‘We’re very selective about the developers that we bring in. Our last new acquisition was Insomniac [for $229 million in 2019], which has worked out very well. I’m always looking for people that have a similar set of values, similar creative ambitions and work very well with our team that we can further invest in and help grow as creators. It’s not like we’re going around and just making random acquisitions.’

De Nederlander zegt dat Sony altijd op zoek is naar creatief, ambitieus talent waar ze in kunnen investeren, en dus niet lukraak ontwikkelaars aan het werven zijn. Hulst neemt als voorbeeld Housemarque. Dat is een team dat ze erg goed kennen en jaren mee hebben samengewerkt en dat het dus een logische stap is om die samenwerking te bestendigen met een overname.