Liefhebbers van de Legacy of Kain-games wachten al jaren met smart op de aankondiging van een nieuw deel of zelfs slechts een remaster. Die droom lijkt later dit jaar in vervulling te gaan. De ‘leaker’ Shpeshal Nick kwam namelijk tijdens zijn nieuwste podcast met het sappige gerucht dat er een remaster van Legacy of Kain: Soul Reaver onderweg is.

Details zijn op dit moment nog schaars, maar Nick heeft al eens eerder correcte informatie kunnen delen over bijvoorbeeld de aankomende Ghost of Tsushima uitbreiding, die met de dag steeds reëler lijkt te worden. Legacy of Kain verscheen voor het eerst op de originele PlayStation en is een zeer geliefde franchise vanwege de uitgebreide wereld, verhaal en sterke gameplay.

Waar of niet, we zullen het moeten afwachten. Tot men een officiële aankondiging doet, krijg je van ons een korreltje zout om mee te nemen.