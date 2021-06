Je ziet tegenwoordig steeds meer dat nieuwe games cross-platform play ondersteunen. Als je gehoopt had dat deze feature ook in Aliens: Fireteam Elite zou zitten, dan moeten we je teleurstellen.

CEO Craig Zinkievich heeft tegenover GameSpot laten weten dat cross-platform geen onderdeel is van Aliens: Fireteam Elite. Dit betekent echter niet dat de kous daarmee af is. Als de game succesvol is en er veel vraag is naar cross-platform play, dan kan dit alsnog worden toegevoegd.

Een feature die wel aanwezig is, is cross-gen play. Hiermee is het mogelijk om als PlayStation 4-gamer met vrienden/vriendinnen samen te spelen die op de PlayStation 5 gamen. Natuurlijk geldt dat andersom ook.