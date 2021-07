Het is juli en zoals vrijwel elk ander jaar is het een van de rustige maanden van het jaar als het op nieuwe releases aankomt. Er verschijnt een handjevol games, maar daar zitten wel wat interessante titels tussen. Zo verschijnt volgende week Sniper Elite VR en een week later mogen we F1 2021 verwachten.

Verder verschijnen er nog wat kleinere games deze maand en voor wat er wekelijks nog extra bijkomt, kan je onze wekelijkse PlayStation Store update overzichten in de gaten houden.

Week van 9 juli

Sniper Elite VR (PS4)

Farmers vs. Zombies (PS4)

Week van 16 juli

F1 2021 (PS4/PS5)

Where the Heart Leads (PS4)

Gravitational VR (PS4)

Observer: System Redux (PS4)

Hades (PS4/PS5)

Week van 23 juli

Cooking Mama: Cookstar (PS4)

Week van 30 juli

Samurai Warriors 5 (PS4)

NEO: The World Ends With You (PS4)

Tribes of Midgard (PS5)

Heb jij nog een game op de radar staan, of misschien wel meer dan één? Laat hieronder weten welke game jij deze maand gaat halen.