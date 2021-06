Na een lange stilte kregen we onlangs dan eindelijk meer te zien van Babylon’s Fall, de volgende game van gevierd ontwikkelaar PlatinumGames. We kunnen echter wel stellen dat wat we toen te zien kregen, wat controversieel onthaald werd. In een Japans interview, dat vertaald werd door Twisted Voxel, werden nog wat extra dingetjes uit de doeken gedaan.

We weten al dat de game zal verschijnen op pc, PS4 en PS5, maar deze platformen zullen met elkaar verbonden zijn via cross-play. Gemakkelijk om samen met je vrienden te spelen dus! Daarnaast werd ook duidelijk gemaakt dat de game, gezien het hier om een live service titel gaat, enkel online te spelen is. Het gaat hier bovendien om een coöp game, dus PvP-modi zullen geen deel uitmaken van het spel. Babylon’s Fall belooft alleszins een unieke fantasygame te worden, met wapens en mechanics die je niet in een standaard game terugvindt.

Babylon’s Fall verschijnt in de loop van 2022.