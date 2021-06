Er gaan al even geruchten omtrent een nieuwe Dead Space of de terugkeer van de oorspronkelijke games. Voor officiële details moeten we natuurlijk EA Play Live op 22 juli afwachten, maar een nieuwe actie van EA wijst wederom in de richting van Dead Space, wat de geruchten dus meer waarde geeft.

Het YouTube-account van Dead Space heeft de afgelopen jaren stilgelegen, maar na die stilte is de afbeelding bovenaan nu door EA gewijzigd. Deze laat nu een van de geavanceerde outfits van Isaac Clarke uit Dead Space 2 zien. Heel spannend is het natuurlijk niet, maar het valt wel gelijk op.

Deze actie wekt de indruk dat er iets in de pijplijn zit en hoewel dit verre van een bevestiging is, gooit het wel olie op het vuur. De geruchten wijzen trouwens in de richting van EA Motive, die aan een terugkeer van de franchise werkt. Het is echter de vraag of het een gloednieuwe game betreft of dat het om een remaster/remake collectie van de vroegere delen gaat.