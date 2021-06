Konami is officieel een partnerschap met Bloober Team aangegaan, de Poolse ontwikkelaar bekend van games zoals Layers of Fear, Observer en het recente The Medium. Beide bedrijven zullen kennis met elkaar delen en samen aan nieuwe content werken. Begin dit jaar liet Piotr Babieno van Bloober Team al weten dat de ontwikkelaar aan een horror IP van een beroemde uitgever werkt. Volgens geruchten gaat het om Silent Hill.

Het is al een lange tijd stil rondom uitgever/ontwikkelaar Konami, echter liet het bedrijf eerder weten dat er hard aan meerdere projecten wordt gewerkt en dat we het nieuws de komende maanden goed in de gaten moeten houden. Het laatste wapenfeit van Bloober Team is The Medium, die ook naar de PlayStation 5 komt. De releasedatum is onlangs bekendgemaakt. Wat denken jullie, is het Silent Hill of wat anders?