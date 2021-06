Remedy Entertainment maakt bekend dat het samen met uitgever 505 Games werkt aan een multiplayer spin-off van Control. Het project draagt momenteel de codenaam Condor en is coƶperatieve ervaring voor vier spelers. Het project is onderdeel van de Remedy Connected Universe, waar Alan Wake ook toebehoort. Er gaan overigens geruchten dat Alan Wake een remaster krijgt en dat Alan Wake 2 in ontwikkeling is.

Mikael Kasurinen van Remedy geeft aan te begrijpen dat fans sceptisch zullen zijn over multiplayer, maar dat de ontwikkelaar er in gelooft echt iets unieks te kunnen maken. De wereld van Control is groot en er valt nog genoeg te vertellen volgens Kasurinen. Om die reden wordt er ook aan een vervolg gewerkt met een ‘groter budget’. Beide games worden met de Northlight engine gemaakt en mikken op een PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc release.