Tijdens E3 liet Ubisoft uitgebreid Rainbow Six Extraction zien. De nieuwste telg in de tactische shooter franchise verschijnt over een paar maanden en moet naast Rainbow Six Siege komen te staan, die nog steeds erg populair is. Extraction is met name gericht op coöperatieve gameplay, je zult het namelijk met drie andere teamgenoten moeten opnemen tegen computergestuurde vijanden in plaats van andere spelers.

Om te laten zien hoe de intense shooter te werk gaat, heeft Ubisoft de onderstaande video vrijgegeven. De beelden laten de highlights zien van een aantal streamers die Rainbow Six Extraction mochten spelen. Als we op de beelden afgaan lijkt de game veel hectiek te beloven en moet je goed samenwerken met je team om de missie tot een succesvol einde te brengen.

Rainbow Six Extraction is vanaf 16 september verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One|Series consoles, pc en Google Stadia.