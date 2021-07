Het was al bekend dat de voormalige director van onder andere Final Fantasy XV, Hajime Tabata, was vertrokken bij Square Enix en voor zichzelf is begonnen. Tabata laat nu weten dat hij twee games wil gaan maken die geïnspireerd zijn op de serie waar hij meerdere malen aan heeft meegewerkt.

De CEO van JP Games wil dat de eerste game een evolutie wordt van Final Fantasy Type-0 en dat komt neer op een ‘high speed RPG’ met experimentele gameplay. De tweede titel moet een evolutie worden van Final Fantasy XV. Dit betekent een Triple-A game met een grote open wereld.

Aangezien er nog begonnen moet worden aan beide projecten, zullen we voorlopig nog niets zien van de twee nieuwe games.