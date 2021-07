We gaan langzamerhand richting het einde van het jaar en dat betekent dat de volgende Call of Duty – die voor nu de werktitel ‘Vanguard’ heeft – waarschijnlijk spoedig onthuld zal worden. Er zijn nog niet veel concrete details bekend, behalve dat de game terug lijkt te keren naar de Tweede Wereldoorlog.

Tom Henderson is er echter weer in geslaagd om wat informatie op te duikelen. De insider is wat gaan rondneuzen op Blizzards Battle.net launcher – een applicatie voor de pc waarmee je games van Activision en Blizzard kunt opstarten – en is erachter gekomen dat de uitgever alvast een plekje heeft gereserveerd voor Call of Duty 2021.

De game is verschenen onder de naam ‘Slipstream’ en is uiteraard nog niet speelbaar. Het lijkt hier om een developer build te gaan, maar Henderson merkt wel op dat het logo een zekere aura van de Tweede Wereldoorlog heeft. Dit zou dus overeenkomen met de eerdere geruchten.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer men Call of Duty 2021 gaat onthullen. Mocht Activision een aankondiging doen, dan lees je dat natuurlijk terug op PSX-Sense.

Call of Duty 2021 has updated on https://t.co/hsFaJ0phsm as "Call of Duty: Slipstream" with the attached logo. Looks very WW2 to me. pic.twitter.com/O35cusy2lW

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2021