Wreckfest kwam in augustus 2019 uit voor de PlayStation 4 en sinds kort is er ook een PlayStation 5-versie beschikbaar. Als je Wreckfest nu gaat spelen, zul je merken dat er een nieuwe update beschikbaar is voor de game. Deze update voegt een tweetal welkome features aan het racespel toe.

Het was tot voor kort niet mogelijk om je savedata over te zetten van de PS4- naar de PS5-versie. Dit was best wel zuur, omdat je €9,99 moet neerleggen om de PS4-versie te kunnen upgraden. Het niet kunnen overzetten van je savedata is nu echter verleden tijd, want deze feature is nu toegevoegd.

Een andere toevoeging is cross-gen play, want het is dankzij deze update tevens mogelijk om op de PS4 tegen spelers op de PS5 te racen en vice versa.