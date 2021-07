Sinds gisteren ligt Greedfall: Gold Edition in de (digitale) winkels en het kan ook niet anders dan dat dat gepaard gaat met een lanceringstrailer. Deze trailer kan je zoals gewoonlijk onder dit bericht checken.

Greedfall: Gold Edition bevat de originele game, inclusief de nieuwste uitbreiding: The De Vespe Conspiracy. Deze editie komt alleen uit voor de nieuwe consoles van Microsoft en Sony, dus je mag betere graphics en kortere laadtijden verwachten. Je kunt zelf kiezen hoe je de actie-RPG wilt spelen, namelijk in een 4K resolutie of op een framerate van 60fps.