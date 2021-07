Nog niet zo lang geleden verscheen de nieuwe uitgever Prime Matter op het toneel en deze valt als label onder Koch Media. Tijdens de aankondiging werden er een flink aantal nieuwe games getoond, waaronder The Last Oricru. De Tsjechische ontwikkelaar GoldKnights laat nu meer van deze game zien.

In The Last Oricru komen de middeleeuwen en futuristische elementen bij elkaar en je krijgt een vrij unieke RPG voorgeschoteld. De onderstaande video geeft een goede indruk van de game in wat je zoal kunt verwachten. Zo ligt de nadruk erg op het maken van keuzes die niet alleen het pad van jouw personage zullen bepalen, maar ook die van NPC’s, oorlogen, fracties en andere aspecten van de game.

The Last Oricru verschijnt in 2022 voor onder andere de PlayStation 5.