In maart voegde Infinity Ward twee nieuwe maps aan Call of Duty: Modern Warfare toe en deze waren voor een zeer korte tijd beschikbaar. Beide maps waren zelfs alleen beschikbaar in private matches voordat ze plots verwijderd werden. De twee maps in kwestie – Drainage en Al-Raab Airbase – hadden volgens de ontwikkelaar meer aandacht nodig en deze zijn nu weer teruggekeerd.

Modern Warfare is namelijk voorzien van een nieuwe playlist update, waarin je met beide maps aan de slag kunt. Zo is de ’24/7′ playlist van Al-Raab Airbase toegevoegd waarop je met verschillende modi aan de slag kunt. Verder is Drainage nu beschikbaar voor zowel Gunfight als Gunfight – Snipers Only. Tot slot is Search & Destroy Double Down verwijderd, zoals de onderstaande Tweet aangeeft.

Als je beide maps niet hebt kunnen spelen, dan is dit wellicht een goed moment om deze eens uit te proberen.