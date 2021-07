In F1 2021 hebben alle actieve coureurs natuurlijk een bepaalde rating en dat wordt gebaseerd op verschillende aspecten. Deze vormen dan samen weer een totaalcijfer en dat geeft een algemene indicatie van waar een coureur met z’n kwaliteiten staat.

Dit alles is van toepassing op de MyTeam modus, die natuurlijk ook in de nieuwe game weer aanwezig is. Dit jaar pakken EA en Codemasters het echter even wat anders aan, want ze laten de coureurs zelf de rating van hun teamgenoot gokken.

In deze video (embedden laat de FOM helaas niet toe) zie je het Williams, Alfa Romeo en AlphaTauri duo dit bij elkaar doen. Tevens wordt van deze zes coureurs hun overall rating bekendgemaakt. Dit is een voorproefje op de totale bekendmaking die volgende week zal plaatsvinden.

Het is dus nog even wachten voordat we te weten komen welke rating Max Verstappen heeft gekregen en of hij Lewis Hamilton voorbij is. F1 2021 verschijnt op 16 juli en meer over de game lees je hier in onze uitgebreide preview.