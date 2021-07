Op 14 september mogen we de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 verwachten en dat is Deathloop. Deze game zal samen met Ghostwire: Tokyo een van de laatste titels van Bethesda voor de PlayStation zijn, aangezien het bedrijf is overgenomen door Microsoft.

Deathloop belooft een interessante game te worden, waarover je al het nodige hebt kunnen lezen in onze uitgebreide preview. De game staat inmiddels op het PlayStation Network en het is opvallend hoe weinig ruimte Deathloop van je SSD lijkt te vragen.

Volgens PlayStation Game Size is de totale Deathloop file slechts 17.322GB groot, wat voor een PS5-game bijzonder compact is. Eventuele day one patches zijn hier natuurlijk nog niet in meegenomen, dus uiteindelijk kan de vereiste ruimte iets hoger uitvallen.