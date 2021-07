Housemarque heeft verschillende games gemaakt voor de PlayStation consoles. Resogun was bijna een tech demo te noemen die op grandioze wijze de meest drukke particle effects liet zien. Het is toch wel een beetje een trademark geworden in de games van deze studio, want hun laatste titel, de topper Returnal, schuift de particle effects niet onder stoelen en banken. Afgezien van het indrukwekkende particle gebruik in hun games, zijn het stuk voor stuk toppers die zeer origineel zijn. Eigenlijk ook wel titels die perfect in het PlayStation repertoire van games passen.

De nauwe samenwerking tussen Housemarque en Sony is nu extra verstevigd doordat Sony de studio verwelkomt als een PlayStation Studio. Nu ligt ook Bluepoint Games onder de loep, aangezien er een beetje onhandig mee werd omgegaan door het Japanse Twitteraccount van Sony. Zo kunnen we eigenlijk wel al zeggen dat ook Bluepoint toe zal treden tot de PlayStation familie, hoewel ze zelf weer impliceren van niet. Maar verrassend is dit allemaal niet echt. Zoals eerder gezegd waren de games van Housemarque allemaal exclusief en ook Bluepoint heeft een track record van een aantal exclusieve (remake) games voor de Sony platformen.

Wat voor toevoeging bieden de overnames nu eigenlijk? Natuurlijk de zekerheid dat toekomstige projecten exclusief voor Sony consoles ontwikkeld worden, financiële steun van Sony en natuurlijk ook inhouse kennis van de verschillende andere PlayStation studio’s. Dat laatste is wat we nu onder de loep nemen, want dit hoeft op termijn niet iedereen leuk te vinden. De ‘Sony blauwdruk’ begint steeds meer en meer een ding te worden in verschillende exclusives, waarbij de emotionele cinematische ervaring een belangrijke factor is in wat veel van deze games met elkaar delen. Dit kan op termijn een beetje in herhaling gaan vallen.

Het sterkste punt van Housemarque is juist hun onderscheidende stijl van games die contrasteren met de rest van het portfolio van de PlayStation studio’s. Hetzelfde geldt voor wat er nu op de planning staat bij Bluepoint Games. Het is bij uitstek de beste remaster studio in de industrie, maar blijven zij dan eventueel (oudere PlayStation) games remasteren/remaken of krijgen zij een royaal budget om een originele game te ontwikkelen? Als het eenmaal lonkt, dan kan dat best weleens een ambitie worden van zo’n studio.

Het kan natuurlijk alle kanten opwaaien, maar het grootste punt wat hier centraal staat is of de studio’s op een vernieuwende manier kunnen bijdragen door deze overnames. Of dat ze door kunnen blijven gaan met hetgeen waar ze al die tijd al mee bezig waren. Insomniac is hier een mooi voorbeeld in. Voorheen hadden ze veel vrijheid in het kunnen ontwikkelen van verschillende soorten games, maar het zou een Spider-Man fabriek geworden kunnen zijn met natuurlijk ‘uitstapjes’ naar Ratchet & Clank. Hoe dan ook, Sony zet natuurlijk in op wat verkoopt dus het valt te hopen dat er nog andere projecten uit deze Amerikaanse studio zullen volgen.

Zo komt het hele overname verhaal ter sprake, want was dit eigenlijk allemaal wel nodig voor Sony? De overname van Bethesda door Microsoft was duidelijk, er moeten meer exclusieve games uitgepompt worden en even een hele uitgever met onderliggende studio’s opkopen is een doeltreffende manier. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het een proces van enkele jaren was, maar gezien er ook veel Microsoft studio’s gesloten zijn, komt dit wel goed uit voor het bedrijf. Gezien Housemarque (en de laatste tijd ook Bluepoint Games) toch al veel exclusieve deals hadden met Sony, was het natuurlijk een makkelijke aanschaf, oftewel een ‘no-brainer’. Ze waren indirect immers toch al nauw met PlayStation Studios verbonden.

Denk je aan een SEGA of Capcom, die veel duurder zijn om over te nemen natuurlijk, haal je een nog grotere diversiteit binnen, waarmee Sony ook in staat is om nog meer onderscheid te bieden in het portfolio van PlayStation. Daarom luidt de stelling van deze week dat de bedrijfsovernames van Sony eigenlijk weinig voorstellen en vooral duiden op het versterken van al bestaande bedrijfsrelaties. Het is dus daarin niet zo spectaculair als wat een Microsoft doet en gedaan heeft. Ook lijkt het een antwoord op Microsoft te zijn, hoewel Sony aangaf dat het geen strijd is.

Dat is een wat discutabele uitspraak, want ondertussen werd ook de gewaardeerde pc-port studio Nixxes overgenomen en dat is dan al de tweede overname in een week tijd. Goed, hoe dan ook: het is een interessante discussie met veel invalshoeken. Wat vinden jullie? Is het nodig dat Sony investeert in zulke bedrijven om ze aan de PlayStation familie toe te voegen of kan het geld beter besteed worden aan andere zaken, zoals een alternatief voor Game Pass? Of bepaalde (huidige) studio’s meer uitbreiden en voorzien van grotere teams, zodat projecten (nog) sneller afgerond kunnen worden. Laat het weten in de comments hieronder!