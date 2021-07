Insomniac Games heeft een nieuwe update voor Spider-Man: Miles Morales uitgebracht en die dient ter verbetering van de ray tracing. Het gaat om update 1.10 die nu beschikbaar is om te downloaden en de patch notes zijn vrij beperkt, maar dat maakt de update niet minder interessant.

De update richt zich omtrent ray tracing voornamelijk op de reflectiekwaliteit in de RT Graphics modus, zoals je hieronder kunt lezen. Daarnaast brengt de update algemene stabiliteitsverbeteringen naar de game en een motion blur issue wordt opgelost.

Global stability fixes and performance improvements

Improvements to ray-traced reflection quality in the Performance RT graphics mode

Fix for an issue with motion blur on certain pedestrians

Spider-Man: Miles Morales was een van de launch games voor de PlayStation 5, maar de titel is ook voor de PlayStation 4 verkrijgbaar. Meer over deze game lees je hier in onze review.