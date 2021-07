Na de overname van Housemarque eerder deze week en de (in potentie) aanstaande overname van Bluepoint Games, heeft Sony nog een partij overgenomen: Nixxes. Dit is een Nederlandse ontwikkelaar die je weinig op de voorgrond ziet, maar ze spelen wel een belangrijke rol in de industrie. Deze ontwikkelaar is namelijk verantwoordelijk voor het porten van games naar pc en andersom.

Nixxes werkte eerder met Square Enix aan Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Marvel’s Avengers en Legacy of Kain, niet de minste titels dus. Sony heeft deze ontwikkelaar nu overgenomen en dat sluit uitstekend aan op hun intentie om meer PlayStation exclusieve games naar de pc te brengen. De pc-ports van Horizon: Zero Dawn en Days Gone werden door verschillende ontwikkelaars gedaan, maar met de overname van Nixxes kunnen toekomstige ports natuurlijk bij hen neergelegd worden.

Daarover wordt echter niet gesproken in het persbericht. Daarin wordt PlayStation Studios baas Hermen Hulst geciteerd die vooral spreekt over een sterke partner binnen de Sony familie, die ondersteuning zal bieden aan andere studio’s bij het creëren van hoogstaande PlayStation content.

Wat het eerste project van Nixxes wordt onder de vlag van Sony Interactive Entertainment is nog niet bekend.