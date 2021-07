We zijn net over de helft van het jaar 2021 en zodoende zit week 27 er bijna op. Ook deze week zijn er weer verschillende games in de PlayStation Store verschenen, waaronder wat PS5-upgrades. Zo kun je GreedFall nu native op de PlayStation 5 spelen en hetzelfde geldt voor DOOM Eternal, maar dat komt wel met een kanttekening omtrent de savedata.

Alle andere releases van de afgelopen dagen hebben we natuurlijk verzameld en hieronder op een rijtje gezet.

Games

PS5

Tour de France 2021 – €59,99

Arkan: The Dog Adventurer – €4,99

CrossCode – €19,99

Evergate – €9,99

Drunken Fist – €7,99

PS4/PS5

Doki Doki Literature Club Plus! – €12,49

GreedFall – Standard Edition – €34,99

GreedFall – Gold Edition – €39,99

Mina & Michi – €4,99

Curved Space – €19,99

DOOM Eternal Standard Edition – €69,99

DOOM Eternal – PS5 Upgrade – ?

DOOM Eternal Deluxe Edition – €99,99

Super Destronaut DX-2 – €4,99

Chroma Quaternion – €14,99

PS4