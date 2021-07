Morgen gaan de PlayStation Plus games van juli live en met nog minder dan 24 uur de tijd totdat A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 en WWE 2K Battlegrounds beschikbaar komen, is het tijd voor de maandelijkse reminder.

Je hebt nog tot morgen rond het middaguur om de games van de maand juni binnen te halen, dus als je dat nog niet gedaan hebt is het advies dat zo snel mogelijk te doen. De games aan je downloadlijst toevoegen is al voldoende, je hoeft ze niet per se te downloaden.

Voor de PlayStation 5 is Operation: Tango beschikbaar en voor de PlayStation 4 kun je Star Wars: Squadrons en Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown binnenhalen. In de video hieronder krijg je een indruk van deze drie games.