Het gebeurt niet heel vaak of constant dat games van Zuid-Koreaanse ontwikkelaars succesvol zijn op de Westerse markt. Project Cloud Games gaat proberen om deze trend te doorbreken met een nieuwe multiplayer actiegame, die moet uitkomen voor de PlayStation, Xbox en pc. Welke platformen er precies worden bedoeld is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk zullen dat in ieder geval de huidige generatie consoles zijn.

Het nieuwste spel van de Koreaanse indie-ontwikkelaar verkeert nog in een heel vroeg stadium. Het heeft nog geen naam en gaat daardoor op het moment als ‘Project Relic’ door het leven. Het is de bedoeling dat de game in 2023 uitkomt, dus er is nog veel werk aan de winkel.

Het enige wat het team kan laten zien van de game is een korte trailer met wat prototype-beelden. Hieruit kunnen we een beetje afleiden dat het waarschijnlijk een Souls-achtige titel wordt. De desbetreffende beelden check je hieronder.