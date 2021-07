Nadat Ghost of Tsushima: Director’s Cut eerder deze week al opdook bij de ESRB, de Amerikaanse instantie die games van een rating voorziet, is deze titel nu officieel aangekondigd. Ghost of Tsushima: Director’s Cut verschijnt op 20 augustus voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, zo laat Sony via het PlayStation Blog weten.

Deze editie bevat de oorspronkelijke game aangevuld met een nieuw hoofdstuk. Daarnaast bevat deze uitgave wat updates op basis van community feedback. Het nieuwe hoofdstuk is wellicht hetgeen dat de meeste aandacht trekt en dit speelt zich af op het nabij gelegen eiland Iki.

If you’re a history buff, you may know that in addition to Tsushima, the neighboring island of Iki was also invaded during this time period. Today we’re excited to reveal that a whole new chapter in Jin’s journey is coming and will take place on Iki. In this new story, Jin travels to the island to investigate rumors of a Mongol presence. But soon, he finds himself caught up in events with deeply personal stakes that will force him to relive some traumatic moments from his past.