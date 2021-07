EA, gekend als ontwikkelaar van FIFA gaat door zwaar weer. Medewerkers hebben de felbegeerde Ultimate Team-kaarten te koop aangeboden voor prijzen van duizend dollar en meer. Deze kaarten kan je normaal gezien alleen verdienen door het spel te spelen of lootboxes te kopen. Toen de praktijken aan het licht kwamen, reageerde EA onmiddellijk met een onderzoek en maatregelen tegen de betrokken medewerkers. Maar de geleden schade is groot. De lootboxes van FIFA waren al omstreden en in de praktijk is het bijna onmogelijk om op een eerlijke manier aan Prime Icon Moments-kaarten te komen.

Lootboxes baren Kansspelautoriteit zorgen

Echte gokspelen zoals poker en blackjack vind je terug in online casino’s voor volwassenen. Bij casinoraadgever lees je dat de voorwaarden om een account aan te maken bij deze casino’s streng zijn. Ze staan ook onder het toezicht van een kansspelcommissie. De populaire lootboxes in videogames lijken onschuldig maar zijn dat helemaal niet. Lootboxes zijn schatkistjes die je ofwel koopt, ofwel verdient door het spel te spelen. Soms bestaat het uit attributen om je personage mooier te maken, soms helpt de inhoud je het spel te winnen. Wat erin zit, weet je niet op voorhand. Dat is gokken, vindt de Kansspelautoriteit en dat ze vooral gegeerd zijn bij jongeren, baart zorgen. In België zijn lootboxes verboden.

Controverse nog groter na misbruik

De lootboxes waren al controversieel, nu blijkt dat medewerkers van EA zelf misbruik hebben gemaakt van het kaartspel van FIFA, is de verontwaardiging nog groter. Met de FIFA Ultimate Team-kaarten, kortweg FUT’s genoemd, stel je je droomteam samen. Hoe beter de speler, hoe meer je ervoor moet betalen. Een speler als Lionel Messi kost je algauw duizenden coins, de munteenheid van FIFA. Die coins verdien je door het spel te spelen. Het was al bekend dat er een illegale handel bestond in FUT-coins maar nu blijkt dat ook kaarten apart te koop waren. Medewerkers van EA stuurden berichten naar bepaalde accounts waarin ze populaire kaarten aanboden voor duizend dollar en meer.

EA Gate dwingt EA snel te handelen

Het schandaal, ondertussen EA Gate genoemd, dwong EA snel te reageren. Ze verontschuldigde zich bij de FIFA-gemeenschap en zwoer actie te ondernemen tegen de betrokken medewerkers. Ze beweert dat het maar om een kleine groep accounts gaat die de aanbieding heeft ontvangen. Maar ondertussen is het kwaad geschied. De onderliggende reden van de actie is dat sommige FUT kaarten zo zeldzaam zijn dat je ze amper eerlijk kan verkrijgen. Daarom dat sommige spelers bereid zijn er grof geld voor neer te tellen. EA Gate heeft de discussie hierover op gang gebracht.

Prime Icon Moments kaarten extreem zeldzaam

De meest gewilde kaarten zijn de Prime Icon Moments kaarten van Ronaldo, Ronaldinho, Pele en Ruud Gillit. Als je een lootbox koopt of verdient heb je maar 1 procent kans dat zo’n kaart in het pakket zit. En dat is nog hoog geschat want EA maakt de exacte percentages van kansen onder de één procent niet bekend. Ook dat gebrek aan transparantie is onderwerp van discussie.

De reputatieschade van EA is groot. Meer overheden denken erover na om het systeem van de lootboxes beter te regulariseren. EA Gate kan de aanleiding zijn om knopen door te hakken.