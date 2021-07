Sinds een paar dagen is er ook een PlayStation 5-versie van DOOM Eternal beschikbaar. Als je de PS4-versie al hebt, dan kan je een gratis upgrade krijgen, maar het is niet mogelijk om je savegame over te zetten.

Er waren in de releasewindow van de PS5 meer beperkingen wat betreft het meenemen van savedata van een PS4-game naar de PS5. Dit was over het algemeen niet mogelijk. De laatste weken zie je echter dat games patches krijgen, waardoor dit wel mogelijk wordt. Denk zoal aan Wreckfest en Star Wars Jedi: Fallen Order.

Het is daarom jammer dat id Software dit niet heeft doorgevoerd in DOOM Eternal. Hopelijk wordt dit op een latere datum alsnog gedaan door middel vaan een update, maar weet voor nu dat je vanaf nul opnieuw moet beginnen als je overstapt.