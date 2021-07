Diehard Far Cry 5-fans konden vorige week opeens niet meer de in de level editor gemaakte GoldenEye maps spelen in de game. Dit omdat MGM hier niet blij mee was. Deze levels zijn nu echter alweer terug van weggeweest.

De in totaal 18 maps zijn dan terug, maar er zijn wel een aantal aanpassingen gedaan door Krollywood, de maker van de levels. Het gaat dan vooral om dingen die refereren aan James Bond. Zo worden onder andere de maps nu onder de noemer ‘Golden Cry’ aangeboden, waardoor eventuele claims ontweken worden.

De levels zijn nu weer beschikbaar voor de pc en PlayStation 4. Xbox One-bezitters moeten nog even wachten.