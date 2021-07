Over een paar dagen kunnen Watch Dogs: Legion spelers eindelijk aan de slag met de nieuwe uitbreiding: Bloodline. Hierin zien we oude bekenden als Aiden Pearce en Wrench terugkeren en het verhaal van deze twee wordt nu wat beter toegelicht met een nieuwe video. Wat de verhouding tussen deze twee personages zal zijn is nog niet helemaal bekend, maar deze twee hackers kruisen zeker elkaars pad.

In deze video vertellen de stemacteurs van Aiden en Wrench meer over hun relatie met elkaar. Noam Jenkins – de stem van Aiden – vertelt onder meer hoe Aiden nu in het leven staat vergeleken met z’n mindset uit het eerste deel. Verder geeft deze video een interessant kijkje achter de schermen en je ziet zo hoe de motion capture voor verschillende scènes uitgevoerd wordt.