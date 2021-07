Het mag voor velen onder ons geen geheim meer zijn dat The Last of Us binnenkort omgetoverd wordt naar een serie op HBO. In de afgelopen tijd hebben we meermaals diverse acteurs voorbij zien komen die gecast zijn voor de rollen van de iconische personages uit dit grimmige verhaal. Zo zijn Joel, Ellie, Tommy en Marlene al gecast en dat geldt nu ook voor de dochter van Joel.

Wie de Disney remake van Dombo heeft gezien, heeft actrice Nico Parker al eerder voorbij zien komen. Zij zal de rol van Sarah dus op zich gaan nemen, die de dochter van Joel is. De vraag is echter hoeveel we haar gaan zien vanwege de gebeurtenissen in de game, maar dat zullen we later gaan ontdekken.

Een releasedatum voor de serie is nog niet bekend, maar het is goed om te zien dat de rollen voor de diverse personages vrij vlot gecast worden.