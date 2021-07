In november konden de ‘next-gen’ platformen al aan de slag met Observer Sytem Redux en de ontwikkelaar kondigde destijds aan dat deze editie van de game ook beschikbaar zou komen voor last-gen consoles. Oorspronkelijk hadden deze versies al op 10 juni moeten verschijnen, maar dat is logischerwijs niet meer haalbaar. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat ze enige vertraging opgelopen hebben.

Via Twitter deelde Bloober Team mede dat er wat onvoorziene problemen zijn en dat beide versies – digitaal en fysiek – nu zullen verschijnen op 23 juli. Wie de fysieke versie wilt aanschaffen, krijgt naast de game ook een artbook en een soundtrack van Observer System Redux.

We’re sorry to announce that the physical release of #ObserverSystemRedux, along with the digital launch of the #PS4 & #XboxOne ver. , will be delayed due to some unexpected challenges. We know that you’re eagerly awaiting the release but please bear with us for a few days more! pic.twitter.com/oOfA6oJsNx

— Observer SR (@ObserverRedux) July 1, 2021