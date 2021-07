Goed nieuws voor de fans van Ghost of Tsushima, niet alleen is de Ghost of Tsushima: Director’s Cut aangekondigd, zoals je hier al kon lezen. Sucker Punch heeft namelijk ook bevestigd dat de volgende update enkele nieuwe functies zal toevoegen gebaseerd op de feedback van fans.

Zo zal je na de update je pijlenkoker op de rug van Jin kunnen verbergen en je zal tijdens gevechten jezelf kunnen vastpinnen op specifieke doelwitten. Ghost of Tsushima heeft al een soort lock-on systeem, waarbij Jin naar de vijand zwaait die zich in de richting van je linker joystick bevindt, maar sommige spelers hebben sinds de release van de game vorig jaar gevraagd om een echte lock-on mechanic, die er dus komt. Tot slot wordt er ook nog een nieuwe fotomodus toegevoegd.

Een echte releasedatum voor de update is er nog niet, maar de verwachting is dat deze zal lanceren naast de eerdergenoemde Director’s Cut. Bekijk in de tussentijd hieronder zeker nog eens de trailer van de nieuwe uitgave.