Vanaf 6 juli tot en met 3 augustus zullen de spelers van Destiny 2 zich naar hartenlust kunnen vermaken met Solstice of Heroes. Het evenement is weer terug en is voor iedere speler gratis, en er is heel wat te doen. Zo zal je bazen kunnen verslaan die je dan belonen met kisten vol met wapenuitrustingen voor de verschillende klassen en andere loot.

Solstice of Heroes introduceert ook een nieuwe Legendarische Shotgun, een Exotic Ghost Shell, een Embleem en Solstice-pakketten vol met goodies. Je zal ook nieuwe schepen, Sparrows en cosmetica kunnen verdienen. Zo zal je een embleem verdienen voor het voltooien van de inleidende quest van het evenement .

Als je trouwens de laatste Solstice-wapenuitrusting set hebt voltooid, dan wordt het exclusieve Solstice of Heroes-shirt ontgrendeld in de Bungie Store. Kortom, je zal je weer heel de maand bezig kunnen houden met het verzamelen van al dit moois. Bekijk ook zeker eens de onderstaande trailer van het evenement.