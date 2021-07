Craig Mazin van Chernobyl-faam en Neil Druckmann werken al een tijdje aan een HBO-reeks gebaseerd op The Last of Us. Voor die echter het levenslicht ziet, zullen we normaal gezien Project Spores kunnen bewonderen. Dit is een samenwerking tussen cosplayers en filmfanaten, die hun eigen eerbetoon aan de franchise in elkaar geknutseld hebben.

Project Spores is met andere woorden een fanfilm. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Geen project om winst te maken, wél een viering van één van de meest spraakmakende franchises op PlayStation consoles. Hieronder kan je een eerste trailer zien, waarin we Ellie en Dina aan het werk zien, in penibele en minder angstwekkende situaties. Enjoy!