De naam Casey Hudson doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Onterecht, want de man is als regisseur en/of producer zeer belangrijk geweest bij BioWare, waar hij onder andere mee verantwoordelijk was voor de Mass Effect games en Knights of the Old Republic. Wel, deze man heeft nu een nieuwe studio opgericht: Humanoid Studios.

Klinkt als een ontwikkelaar die we in het oog moeten houden, niet? Op hun website kan je lezen dat Hudson heel wat extra krachten zoekt, om op artistiek vlak mee te sleutelen aan een gloednieuwe IP. Het blijft uiteraard allemaal zeer vaag, maar gezien Hudsons palmares kunnen we het niet laten om toch al een klein beetje enthousiasme te tonen.