Motive kennen we als studio vooral van Star Wars: Battlefront II. Als we echter de steeds luider klinkende geruchten mogen geloven, zal dit snel veranderen. GamesBeat springt namelijk mee op de kar die eerder al door Eurogamer en Gematsu op gang getrokken werd en rapporteert nu dat EA Motive vlijtig werkt aan een remake van Dead Space.

Eerdere geruchten wezen al op een terugkeer van de franchise, alleen was niet helemaal duidelijk in welke vorm. In het artikel van de genoemde site is vrij bekend journalist Jeff Grubb inmiddels wat concreter, want het gaat dus om een remake in plaats van een remaster of een volledig nieuw deel.

Een officiële aankondiging blijft vooralsnog uit, dus neem het boven- en onderstaande met een korrel zout. Toch klinkt het allemaal zeer aannemelijk. Volgens GamesBeat laat EA zich immers vooral leiden door het succes van Capcoms Resident Evil remakes, die een prima blauwdruk bieden voor een potentiële heruitgave van Dead Space.

Wij zijn alvast uiterst benieuwd en op 22 juli, wanneer EA Play Live zal plaatsvinden, horen we waarschijnlijk meer.