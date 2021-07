Er komt de afgelopen tijd heel wat nieuwe info over Tales of Arise door. De game, die in september uitkomt, wordt de laatste tijd voornamelijk voorzien van sfeervolle trailers.

Ditmaal wordt er iets dieper ingegaan op het vechtsysteem wat gebruikt wordt, waarbij uitleg wordt gedaan door producer Yusuke Tomizawa, director Hirokazu Kagawa en art director Minoru Iwamoto. Het trio heeft door de jaren heen al heel wat bijgedragen aan de franchise en dat is met dit nieuwe deel niet anders.

Wil je meer te weten komen over hoe het vechtsysteem precies in elkaar zit en hoe de personages zijn opgebouwd, check dan de onderstaande video.