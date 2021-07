We weten al een tijdje dat Diablo IV niet in 2021 uit zal komen, maar met een beetje geluk krijgen we wel een beta waarmee we de game eens aan de tand kunnen voelen. Hoe dan ook, we kunnen wel even wachten, want in september is Diablo II ook weer terug van weggeweest met de Resurrected uitgave.

Maar, nieuwe informatie over Diablo IV is nooit weg. Gelukkig heeft Blizzard ons tijdens een kwartaalupdate weer heel wat informatie verschaft over de game en laat ons vooral weer heel veel zien.

Zo zien we in de video’s hieronder de aanpassingen en animaties voor je personage. Er werd ook enorm veel nieuwe info vrijgegeven over de vijanden, wat ook nog eens aangevuld werd met korte andere animatie video’s. Deze laatste check je hier.