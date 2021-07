Er gaan al een geruime tijd geruchten dat de overname van Bluepoint Games door Sony slechts een kwestie van tijd is. Na de overname van Housemarque eerder deze week, maakte Sony PlayStation Japan een fout door dat nieuws te delen met een afbeelding waarop het logo van Bluepoint Games te zien was.

Tot op heden is er geen verklaring gekomen en ook is er geen aankondiging geweest. Bluepoint Games heeft nu z’n bio op Twitter aangepast en daarin gezet dat ze een volledig onafhankelijke studio zijn die zelf gefinancierd is met nadien een link naar de pagina voor vacatures.

Een opmerkelijke actie, want waarom dat doen als een overname aanstaande is? Tenzij er geen sprake is van een overname, maar in dat geval is het hoogst merkwaardig dat Sony Japan een afbeelding maakt met het logo van deze ontwikkelaar erop, waarmee ze welkom in de familie geheten worden.