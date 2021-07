De PlayStation Store voor de PlayStation Portable is nu officieel gesloten daar waar die voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita voorlopig nog open zal blijven. Dit naar aanleiding van veel kritieken vanuit de community, die aangaven dat de Stores open moesten blijven. Sony gaf gehoor aan die oproep en nu blijkt dat de PlayStation Portable games alsnog verkrijgbaar zijn.

Digitale PSP games zullen namelijk nog steeds te koop aangeboden worden via de PlayStation Store op de PlayStation 3 en Vita. Het is dus niet langer mogelijk om op de PSP zelf games voor dat platform te kopen, want die PlayStation Store is dicht. Maar via een omweg is de content dus alsnog beschikbaar voor aankoop wat een betere oplossing is dan gelijk definitief de stekker uit het geheel trekken.

“You’ll still be able to purchase and play PSP content that is available on the PS3 and PS Vita stores. However, you’ll no longer be able to make purchases via the in-game store for PSP content.”