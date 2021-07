Net zoals vorige week zijn er ook dit weekend nieuwe aanbiedingen in de PlayStation Store en dat onder de noemer ‘weekendaanbiedingen’. Het weekend bij Sony duurt echter lang, want alle onderstaande games zijn tot 6 juli afgeprijsd, dus je hebt wel even de tijd.

Het onderstaande overzicht toont wat er allemaal in de aanbieding is en als je dit in de PlayStation Store wilt checken, dan kan je hier terecht.

Grand Theft Auto V: Premium Edition – Van €34,99 voor €14,69

Megalodon Shark-cashcard – Van €74,99 voor €63,74

NBA 2K21 – Van €69,99 voor €4,89

FIFA 21 Standard Edition – Van €69,99 voor €9,99

Assassin’s Creed: Valhalla – Van €69,99 voor €39,89

Red Dead Redemption 2 – Van €59,99 voor €24,59

NBA 2K21 Next Generation – Van €74,99 voor €19,49

PGA TOUR 2K21 – Van €59,99 voor €19,79

Watch Dogs: Legion – Van €69,99 voor €30,09

Mafia: Definitive Edition – Van €39,99 voor €23,99

Mafia: Trilogy – Van €59,99 voor €32,99

Immortals Fenyx Rising – Van €69,99 voor €34,99

The Outer Worlds – Van €59,99 voor €19,79

The Outer Worlds Expansion Pass – Van €24,99 voor €19,99

Borderlands 3 – Van €69,99 voor €19,59

Borderlands 3 Season Pass – Van €49,99 voor €16,49

Borderlands 3: Season Pass 2 – Van €29,99 voor €19,49

Red Dead Online – Van €19,99 voor €9,99

Assassin’s Creed: Valhalla Ultimate – Van €119,99 voor €83,99

Assassin’s Creed: Valhalla – Season Pass – Van €39,99 voor €29,99

Watch Dogs: Legion – Ultimate Edition – Van €119,99 voor €59,99

Watch Dogs: Legion – Season Pass – Van €39,99 voor €29,99

Immortals: Fenyx Rising – Gold Edition – Van €99,99 voor €59,99

Immortals: Fenyx Rising – Season Pass – Van €39,99 voor €19,99

Assassin’s Creed Valhalla Gold – Van €99,99 voor €69,99

Watch Dogs Legion – Gold Edition – Van €99,99 voor €49,99

