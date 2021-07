Dan Houser is in de industrie een behoorlijk bekende naam en dat komt natuurlijk doordat hij een van de oprichters van Rockstar Games is. Hij is echter sinds 11 maart 2020 niet langer werkzaam bij Rockstar en nu blijkt hij een nieuwe studio te zijn gestart: Absurd Ventures in Games.

Dit bedrijf is officieel op 23 juni van start gegaan, wat blijkt uit de registratie in het Verenigd Koninkrijk. En uit de omschrijving valt op te maken dat het een nieuwe ontwikkelaar betreft, hoewel verdere details schaars zijn.

Het hoeft zich overigens niet uitsluitend tot games te beperken, want Houser heeft ook Absurd Ventures opgericht, wat meer een algemene naam is in vergelijking met de voornoemde bedrijfsnaam. Beide bedrijven zijn qua aandelen weer 100% in handen van de Amerikaanse tak met dezelfde naam.

Verder staat Dan Houser genoteerd als de studio director en dat is de enige naam, het is dus niet bekend welke personen nog meer bij dit bedrijf werkzaam zijn. Evenmin is bekend wat de plannen precies zijn, maar daar zullen we vroeg of laat vanzelf wat over gaan horen.