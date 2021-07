Gezien we nu in juli zitten mogen we naast een PlayStation Plus update ook een PlayStation Now update verwachten. Die lekken regelmatig en dat is nu wederom het geval en wel dankzij een advertentie op Facebook. Deze is blijkbaar te vroeg online gegaan en geeft een hint naar wat we mogen verwachten.

Indien het klopt, zullen Judgment en Red Dead Redemption 2 onder andere aan de PlayStation Now bibliotheek worden toegevoegd. Voor de eerste titel geldt dat deze tot 4 oktober beschikbaar zal zijn en voor de andere titel geldt dat deze tot 1 november beschikbaar is om te streamen.

Een officiële aankondiging moeten we nog even afwachten, maar die zal naar verwachting tegen begin volgende week gedaan worden. Dan weten we zeker of de genoemde titels inderdaad aan het aanbod worden toegevoegd.