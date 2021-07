Vorige week zaten alle geïnteresseerden in Abandoned te wachten totdat de speciale trailer applicatie van de game live zou gaan. Na een countdown liep het echter uit op een anticlimax, want de ontwikkelaar deelde via Twitter een video dat ze de applicatie hebben moeten uitstellen naar augustus.

Sindsdien is de storm rondom BLUE BOX Game Studios een beetje gaan liggen, maar op de achtergrond is wel degelijk het een en ander aan de gang. Zo heeft PlayStation Game Size opgemerkt dat de applicatie in kwestie inmiddels op het PlayStation Network staat. Deze is nog niet beschikbaar om te downloaden, maar wel weten we nu iets meer details.

De applicatie is 1.982GB groot en kent de benaming ‘Abandoned: Realtime Trailers’. Helaas hebben we nog geen inhoudelijke details, maar dit is wel een bewijs dat het er echt aan zit te komen. Op dit moment is er nog geen concrete releasedatum voor deze applicatie gegeven.